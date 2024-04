Stroll surpreende com pneus macios no fim e lidera treino livre do GP da China

Lance Stroll no carro da Aston Martin (Foto: Greg Baker / AFP)







Publicada em 19/04/2024 - 11:04

Se o fim de semana na China já prometia imprevisibilidade, o treino livre desta sexta-feira (19) trouxe ainda mais tempero à salada com a liderança de ninguém menos que Lance Stroll. O piloto da Aston Martin cravou 1min36s302 em sua tentativa final de volta rápida, batendo Oscar Piastri. Max Verstappen foi o terceiro colocado.

Como já era esperado, a sessão trouxe muito mais incógnitas do que respostas, uma vez que os pilotos tiveram apenas a atividade única para entender o comportamento dos carros atuais no peculiar circuito de Xangai. Ferrari, por exemplo, liderou por boa parte, mas foi surpreendida por uma atrevida Williams, primeiro com Sargeant se metendo entre Charles Leclerc e Carlos Sainz, depois com Alexander Albon virando o melhor tempo ao cravar 1min37s229.

Só que faltava ainda a Red Bull mostrar a força com os pneus macios, e Verstappen, como de costume, não tomou o menor conhecimento, sendo o primeiro a baixar de 1min36s. Pérez veio no embalado e fechou o 1-2 dos taurinos, porém com um tempo de volta 0s4 mais lento que o de Max.

A McLaren, então, guardou décimos preciosos para o fim. Com o melhor primeiro setor, Piastri alcançou 1min36s629 e tomou a ponta. Lando Norris também veio forte e com tempo suficiente para bater o companheiro de equipe, mas desistiu de completar o giro.

Lance Stroll liderou o treino livre do GP da China (Foto: Pedro Pardo / AFP)

E quando tudo já parecia resolvido, eis que Stroll, do mais completo nada, fez a melhor segunda parcial e, no fim, colocou 0s327 sobre Piastri. Os pneus macios ajudaram, sem dúvida, mas a liderança do piloto da Aston Martin deixou o fim de semana ainda mais imprevisível.