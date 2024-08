Steve Kerr deve deixar o comando do basquete dos EUA; veja quem pode assumir

Técnicos dos Estados Unidos no basquete masculino nas Olimpíadas de Paris (Foto: Garrett Ellwood / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 12/08/2024 - 15:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Steve Kerr não deve permanecer no comando do basquete dos EUA para as Olimpíadas de 2028. Apesar de ser apenas daqui a quatro anos, Erik Spoelstra, do Miami Heat, aparece como o principal candidato a comandar o time nos Jogos de Los Angeles. A informação é de Evan Sidery, da revista “Forbes”.

Spoelstra tem uma grande relação com o atual técnico da equipe estadunidense. Não à toa, ele foi o assistente de Kerr na campanha onde o Dream Team garantiu mais um ouro para coleção. Por isso, é um dos mais indicados para continuar o trabalho.

Vale ressaltar que a manutenção de Kerr para os Jogos Olímpicos de Paris já não era uma unanimidade. Essa dúvida surgiu após a equipe não conseguir o título da Copa do Mundo FIBA de 2023. Os EUA terminaram em quatro lugar e a campanha foi considerada muito aquém do esperado.

Dessa forma, nem mesmo o ouro em Paris foi capaz de apagar a campanha anterior. Agora, Kerr não tem uma garantia de que vai ficar no cargo para as próximas competições. Outro ponto que pode pesar contrariamente a uma continuidade é a vontade do técnico de focar mais na NBA, onde treina o Golden State Warriors.

O próximo ciclo da seleção dos Estados Unidos deve ser de renovação. Isso porque jogadores como LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry já estão em idade avançada e não devem continuar atuando pela equipe. Já o pivô Joel Embiid não descarta atuar por Camarões, país onde nasceu.

Com isso, caso Spoelstra realmente assuma o comando, terá que liderar uma renovação na equipe. Há uma nova safra de jogadores surgindo, como Anthony Edwards e Tyrese Haliburton, e o possível treinador do "Dream Team" precisará lapidá-los da melhor forma.

