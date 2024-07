Steve Kerr bate o martelo sobre situação de Joel Embiid na seleção

Joel Embiid se naturalizou norte-americano (Foto: Brian Babineau / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 18/07/2024 - 15:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Steve Kerr, técnico da Seleção dos EUA, se manifestou a respeito da titularidade de Joel Embiid, que foi alvo de críticas recentes acerca de seu desempenho nos amistosos de preparação para as Olimpíadas de Paris. O comandante, no entanto, saiu em defesa do jogador em coletiva nesta terça-feira (16), após vitória sobre a Sérvia.

“Acho que temos três caras fixos. Eles são Stephen Curry, LeBron James e Joel Embiid. Eu gosto muito do que esses três caras podem nos trazer juntos em quadra. É claro que estamos observando todos os caras. Esse é um grupo, acima de tudo, muito talentoso. Mas o que posso dizer é que esses três estão um passo à frente atualmente”, apontou.

Kerr destacou que está testando formações diferentes, mas que Embiid vem apresentando melhora e que tem total confiança no jogador.

“Estou testando diferentes quintetos em todos os jogos até aqui e isso vai continuar. O que eu garanto a vocês é que Joel está cada vez melhor, treinando bem e se adaptando melhor a cada dia. Eu o amo, Embiid é um jogador dominante. Então, continuamos acreditando nele e também testando as melhores possibilidades de escalação”, acrescentou.

O pivô anotou oito pontos e oito rebotes contra a Sérvia, em amistoso. Apesar disso, fez apenas dois dos oito arremessos que tentou. Mesmo com as críticas, Embiid se diz feliz e ressaltou o ambiente que se vive no vestiário do Team USA.

(Foto: Brian Babineau / AFP)

“Honestamente, estou me divertindo muito. Eu falo sério, esse grupo é incrível. Posso dizer que não foram muitas vezes em que fui tão feliz em um vestiário de basquete. Jogar com as estrelas é, acima de tudo, fácil. Então, vou continuar fazendo as pequenas coisas e ajudando o time no que precisar. Não estou jogando por números e continuo muito tranquilo”, destacou.

Os Estados Unidos voltam as quadras nesta sexta-feira (19), em mais um amistoso preparatório, diante do Sudão do Sul, a partir das 21h (horário de Brasília).