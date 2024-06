Stephen Curry não fica no muro e elege os cinco melhores da NBA de seu tempo

Stephen Curry nomeia os jogadores mais impactantes da sua geração (Foto: Maddie Meyer/AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 14/06/2024 - 12:15 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 14/06/2024 - 17:56

Em uma discussão animada em seu novo podcast, “Heat Check com Stephen e Dell Curry”, as estrelas da NBA, Stephen Curry, do Golden State Warriors, e seu pai Dell Curry, ex-jogador da NBA, abriram o jogo sobre quem eles consideram os cinco melhores jogadores de suas respectivas eras. O episódio, disponível no "Audible", gerou debates acalorados entre os fãs de basquete.

Stephen, que tem dominado a liga desde 2009, escolheu LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard e a si mesmo, além de James Harden, reconhecendo o desafio de selecionar apenas cinco nomes e antecipando as críticas inevitáveis. Ele também mencionou outros jogadores que considerou, como Kyrie Irving, Anthony Davis e seu companheiro de equipe Klay Thompson.

Dell, que jogou na NBA de 1986 a 2002, nomeou Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Shaquille O’Neal e Hakeem Olajuwon. Com uma postura confiante, ele expressou sua indiferença quanto às opiniões alheias sobre sua lista, enfatizando sua experiência e confiança nas escolhas.

As seleções de ambos refletem os jogadores que eles acreditam terem tido o maior impacto no jogo durante suas carreiras. Enquanto Stephen destaca a versatilidade e habilidade da era moderna, Dell foca na dominância e no legado dos jogadores do final do século XX. A discussão oferece uma visão fascinante sobre as perspectivas de duas gerações de talentos no basquete, cada uma com seus desafios e destaques.