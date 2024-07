Copiar Link

Escrito por Joyce Rodrigues , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 06/07/2024 - 10:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O cavaleiro Stephan Barcha vem escrevendo uma bela história no hipismo brasileiro, conquistando boas marcas na modalidade, como ouro em Santiago 2023. E claro, na capital francesa, ele vem para conquistar o tão sonhado ouro olímpico. Em entrevista exclusiva ao Lance!, que você assiste completa acima, Stephan relembrou este momento.

— A realização do Pan-Americano foi uma conquista maravilhosa, um sonho que foi realizado. A preparação foi feita toda na Europa e eu vim competindo com a “Primavera” — égua que ganhou os Jogos Pan-Americanos — desde 2018 e 2019 no Brasil, ela foi formada no país e isso é de muito orgulho para nós brasileiros — disse o cavaleiro.

(Foto: Artes Lance!)

Stephan também falou sobre a evolução da égua “Primavera” e como isso foi crucial para a conquista das medalhas na competição pan-americana.

— Em 2023 ela foi para a Europa com uma lapidação e uma elevação de nível assim. A programação dela foi feita, saltou nas maiores competições do mundo, se classificou em sua maioria e fez com que chegássemos no Pan de uma maneira excepcional e conquistasse a medalha de ouro no individual e bronze por equipes. — finalizou Barcha.