Sofia Godoy e Lucas Rabelo são campeões do STU Criciúma

Rabelo foi bicampeão da edição (Foto: Julio Detefon/Divulgação STU)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 18:11 • Criciúma (SC)

As finais do STU Nacional de Criciúma foram realizadas neste domingo (24). Sofia Godoy (skate park) e Lucas Rabelo (skate street), foram os campeões da competição. O cearense conquistou uma nota de 82.87 e a gaúcha marcou história na competição ao fazer 80.80 pontos.

Lucas já garantiu a vitória nas primeiras três voltas, de 45 segundos a que cada um dos seis finalistas tinha direito, na pista do Parque da Prefeitura. Numa volta limpa, com uma precisa "Bomb Trick" (última manobra, após o final de cada linha, que vale 20% da nota final), Lucas Rabelo recebeu dos juízes um 82,87 – nenhum outro skatista conseguiria superá-lo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sobre a vitória, Lucas declara que sempre se sentiu feliz na cidade de Santa Catarina e declarou a felicidade em ser bicampeão da competição.

— Já é a quarta etapa do circuito aqui e só não andei na primeira, em 2021, por estar machucado. Venci em 2022, fui quarto lugar no ano passado e, agora, tive a felicidade de ganhar de novo. Como sabem, saí pequeno de Fortaleza, morei em Porto Alegre dos meus 13 aos 18 anos, e vinha muito pra cá andar de skate na rua com meus amigos. É sempre muito bom estar aqui. Rever todo mundo é muito gratificante. Sempre me senti muito feliz em Criciúma — disse.

(Foto: Julio Detefon/Divulgação STU)

Já Sofia, participou de uma prova bem disputada. Na segunda volta da primeira bateria, a mais nova da prova conquistou a nota 80.80, foi para a liderança e permaneceu até o final da terceira bateria, assim se consagrando campeã da etapa.

— Nossa, essa final foi uma coisa muito linda de assistir e muito mais de participar. As meninas estavam andando demais, cada volta era incrível! — declarou a jovem.

A próxima etapa do STU Nacional será realizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a partir do dia 13 de abril.