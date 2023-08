Neste sábado, às 14h, com transmissão ao vivo do SporTV, e no domingo, às 10h, dentro da programação do Esporte Espetacular, da TV Globo, o jovem prodígio e anfitrião Gui Khury, de apenas 14 anos, receberá mais uma vez uma nata de skatistas em Campo Largo, Curitiba (PR), para um campeonato na maior rampa de skate do Brasil. O complexo de treinamento foi construído no terreno dos avós e ganhou o nome de Greenbox.