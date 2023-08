“Eu tinha certeza que tinha uma raquete extra na minha bolsa. Aí eu acho que eles mudaram a bola, então eu estava procurando uma raquete nova. Fiquei chocada e acho que provavelmente isso me afetou demais para continuar jogando porque não tinha uma raquete nova. Perguntei à minha equipe porque sei que tinham uma raquete extra na bolsa para mim, mas deram-me a errada. Eu estava lutando muito e acho que por isso estava fora do ritmo porque me culpava por não ser profissional. Mas lição aprendida, agora temos muitas raquetes e espero que não volte a acontecer. Pedi a eles outra raquete quando ela estava ganhando 6/5 e sacando em 30/0. Provavelmente, se eu tivesse mudado antes, teria tido uma chance", disse a bielorrussa que comentou sobre o duelo deste sábado na superfície dura.