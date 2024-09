Sinner vai às quartas de final do US Open e reencontra Medvedev

No US Open, Jannik Sinner busca seu segundo título de Grand Slam na temporada (Foto: Sarah Stier / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 03/09/2024 - 13:15 • Nova York (EUA)

Número 1 do mundo, Jannik Sinner teve trabalho, mas derrubou o americano Tommy Paul, 14º favorito, nas oitavas de final so US Open. O italiano carimbou o passaporte rumo às quartas de final da competição, para manter vivo o sonho do segundo título de Grand Slam na temporada.

Em partida com 2h42min de duração, Sinner anotou 3 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/3) 7/6 (7/5) 6/1. O confronto marcou o encerramento da rodada na quadra Arthur Ashe, a principal do torneio em Nova York. Com a vitória, o tenista repete seu melhor resultado da carreira no evento - em 2022 o italiano perdeu batalha para Carlos Alcaraz nas quartas do torneio.

Ele tentará sua primeira semifinal contra um de seus maiores rivais, Daniil Medvedev, quinto colocado do mundo. O russo passou por cima do português Nuno Norges, 34º, por 6/0 6/1 6/4. São 12 jogos entre os dois com sete vitórias do russo. Medvedev ganhou a última nas quartas de Wimbledon, mas Sinner levou a melhor na decisão do Australian Open.

Como foi o jogo?

Sinner se viu nas cordas no primeiro set levando duas quebras e 4 a 1 abaixo, mas passou a sacar e devolver melhor, levou ao tie-break e foi mais eficaz. No segundo set, o jogo ficou parelho e aconteceu um novo tie-break. Paul se colocou na frente com 4 a 3, mas Jannik virou e, no detalhe, abriu 2 sets a 0. Paul então perdeu fôlego, foi quebrado duas vezes, teve chance no último game, mas não converteu - com erro deu o triunfo ao líder do ranking.