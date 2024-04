Sinner é eliminado de Monte Carlo com arbitragem polêmica: ‘difícil aceitar’

Sinner de preto e Tsitsipas de vermelho (Foto: Rolex Monte Carlo Masters)







Publicada em 13/04/2024 - 16:58 • Monte Carlo (Mônaco)

Jannik Sinner, número dois do mundo, comentou a polêmica decisão de arbitragem que influenciou em sua derrota na semifinal do Masters 1000 de Monte Carlo neste sábado (13), diante do grego Stefanos Tsitsipas, por 6/4, 3/6 e 6/4.

O italiano liderava por 3 a 1 e o segundo saque de Tsitsipas saiu bastante, mas o italiano continuou o ponto. Só que a imagem mostrou a bola muito fora a seguir. O que teria sido uma nova quebra para ele resultou mais a frente em game para Tsitsipas, que encostou em 2/3 e depois virou a partida. Sinner sofreu com cãibras na perna esquerda a seguir deste momento e pediu atendimentos.

- Não, aconteceu. Você sabe, você não pode mais fazer nada. Já é passado. Quer dizer, é difícil aceitar isso, sim. É difícil, difícil de engolir, porque em algum momento eu estava jogando um ótimo tênis. Eu estava jogando bem. Taticamente tudo correu na direção certa. Todos podem cometer erros, infelizmente ou felizmente. Você sabe, também posso cometer erros - declarou o tenista.

O italiano continuou a argumentar e reclamar da decisão. Inclusive, atribuiu seus problemas musculares ao stress da decisão da arbitragem.

- Aí depois de ter cãibras, muito provavelmente é consequência disso que aconteceu, porque também passa no lado nervoso do cérebro (sorrindo), e depois não é fácil jogar. Eu tentei o meu melhor ainda. Stefanos elevou o nível, mas quando o ímpeto muda, é assim. Esta é a parte divertida do tênis", disse o italiano que perdeu apenas pela segunda vez na temporada em 27 partidas - concluiu o número 2 do mundo.