Uma das maiores ginastas da história, Simone Biles apareceu, neste domingo (8), em grande estilo para acompanhar o jogo do marido, Jonathan Owens, que defende os Chicago Bears. No duelo, os "Ursos" perderam, por 38 a 13, para os San Francisco 49ers pela NFL. Antes do início partida, no entanto, foi a ginasta que roubou a cena com os óculos cravejados de pedras preciosas.

Casados desde 2023, não é a primeira vez que Simone Biles aparece para assistir às partidas de Owens na temporada, sendo "carta marcada" na torcida para o marido.

Veja fotos de Simone Biles na NFL

Biles em jogo da NFL entre San Francisco 49ers e Chicago Bears (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

Biles e Owens em jogo da NFL entre San Francisco 49ers e Chicago Bears (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

Simone Biles em jogo da NFL entre San Francisco 49ers e Chicago Bears (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)