Serginho se aposentou da Seleção Brasileira após a conquista do ouro na Rio-2016 (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 15:08 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Vôleibol (CBV), anunciou nesta sexta-feira (26), a volta da parceria entre Serginho e Bernardinho. A convite do técnico e da organização responsável pelo esporte no Brasil, o ex-líbero é o novo auxiliar da seleção masculina, que visa de auxiliar na preparação da equipe para os Jogos de Paris 2024.

O bicampeão olímpico se apresenta no domingo, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, em Saquarema.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Antes mesmo de eu fazer o convite, ele já havia se colocado à disposição. Ter o Serginho novamente junto à seleção masculina trará um ganho técnico e de experiência. Ele realizou com maestria a função de líbero, e sabe o quanto é difícil atingir os objetivos. Será uma influência positiva, até psicológica, para o grupo — explica Bernadinho.

A dupla participou de capítulos inesquecíveis da história do vôlei brasileiro, como quatro medalhas olímpicas (ouro em Atenas 2004 e Rio 2016, e prata em Pequim 2008 e Londres 2012) e dois títulos Mundiais (2002 e 2006).

Serginho voltará a trabalhar com Bernardinho, desta vez fora das quadras (Dhavid Normando/FVImagens/CBV)

Sobre o convite, Serginho diz quer contribuir com sua experiência e está “Voltando para ajudar de alguma forma”.

— Recebi esse convite e estou voltando para ajudar de alguma forma. Seja contribuindo com o trabalho no treinamento do sistema defensivo ou para reforçar os valores que sempre tivemos na seleção brasileira, de trabalho, entrega, suor e dedicação. Todo aquele processo de merecimento. Espero contribuir com minha experiência — disse.