As seleções de vôlei poderão contar com 13 atletas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Segundo a informação divulgada pela Federação Internacional de Vôleibol (FIVB), na segunda-feira (8), os selecionados não estarão sempre disponíveis para utilização simultânea, a regra manterá os 12 em jogo, com um extra para ser utilizado para substituir a qualquer momento do torneio em caso de lesão.