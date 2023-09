A Seleção feminina conseguiu a quarta vitória consecutiva no Pré-Olímpico, em Tóquio, no Japão. A equipe do treinador José Roberto Guimarães venceu Porto Rico, nesta quarta-feira (20), por 3 sets a 0 (25/21, 25/15 e 25/9). A oposta Rosamaria foi a maior pontuadora do confronto, com 15 acertos. As centrais Thaisa e Diana também tiveram boas pontuações, com 14 e 13 pontos, respectivamente. O próximo desafio das brasileiras é a Turquia às 4h da próxima sexta-feira (22), com transmissão ao vivo do "SporTV 2".