➕ OUTROS RECORDES

Maior sequência de pódios: 19 corridas

Mais "hat-tricks" (pole, vitória e volta mais rápida): 22

Campeão com maior antecedência: seis corridas (empatado com Verstappen em 2022)

Mais vitórias no mesmo Grand Prix: oito na França (Hamilton também tem oito vitórias na Hungria e Inglaterra)

Mais voltas rápidas em uma só temporada: dez (ao lado de Kimi Raikkonen em 2005 e 2008)