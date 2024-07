Sargeant em Silverstone (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 12/07/2024 - 16:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Logan Sargeant deu de ombros para os rumores de uma eventual substituição na Williams. O norte-americano sublinhou a confiança no próprio trabalho e garantiu que vai “lutar até o fim” para manter um lugar na Fórmula 1.

Depois de somar apenas um ponto na temporada de estreia na F1, Logan chegou ao 12º GP deste ano sem pontuar. Além do #2, apenas Guanyu Zhou e Valtteri Bottas seguem zerados em 2024. Alex Albon, por outro lado, tem quatro pontos e é o 17º na classificação do Mundial de Pilotos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em meio a rumores de uma troca na Williams, com Carlos Sainz cotado para assumir a vaga de Sargeant no ano que vem, o piloto de Fort Lauderdale defende que não teve o mesmo equipamento do companheiro de equipe ao longo do ano e, por isso, as comparações não são justas.

— Tem esse ruído sei lá desde quando, de tudo que é direção. No fim das contas, eu apareço nestes fins de semana e faço absolutamente o meu melhor todas às vezes por todo mundo na equipe que trabalha tão duro. Também estou aqui por mim. Quero provar a mim mesmo que posso seguir melhorando, seguir mostrando que posso fazer isso — seguiu.

— Na minha cabeça, sei os verdadeiros fatos e sei que tenho feito um bom trabalho essa temporada com aquilo que eu tenho. Isso é o que mais importa para mim — defendeu.

➡️ Piloto da F1 critica indecisão de Sainz: ‘Está atrasando todos’

(Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

Chefe da Williams, James Vowles já descartou anteriormente uma substituição de Sargeant com a temporada em andamento, mas os rumores voltaram a surgir.

Questionado se uma substituição seria um duro golpe, Logan respondeu.

— Acho que, considerando que levou muito tempo para termos dois carros iguais, é difícil ter uma leitura clara de como as coisas estão indo. O que sei é que estou feliz com a forma como estou guiando. Não podia dizer isso no ano passado. Este ano, posso — disse.

➡️ F1: Verstappen revela ‘problemas de visão’ após acidente com Hamilton em Silverstone

Mesmo descartando a substituição, Vowles deixou claro que Sargeant terá de provar que merece manter o lugar na equipe.

— Como disso, o mais importante é que sei que estou fazendo um bom trabalho. Sei que estou guiando bem com aquilo que tive ao longo da temporada. Olhando para Suzuka, estou muito orgulhoso da maneira como me apresentei e segui tentando entregar mesmo quando nem sempre tenho um carro para entregar — insistiu.

— Sou um lutador. Vou lutar independente de qual seja a situação. Vou lutar até o fim — encerrou.

A Fórmula 1 volta à ação entre os dias 19 e 21 de julho para o GP da Hungria, no Hungaroring.