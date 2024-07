Carlos Sainz na Ferrari (Foto; Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 29/07/2024 - 12:02 • Rio de Janeiro

Carlos Sainz, enfim, tomou a decisão e, após ter de ceder lugar na Ferrari para Lewis Hamilton, vai defender a Williams na temporada 2025 da Fórmula 1. O anúncio saiu nesta segunda-feira (29), pós-GP da Bélgica, no primeiro dia das férias de verão da categoria. O contrato é válido por dois anos, portanto Sainz estará em Grove quando as novas regras da F1 chegarem.

➡️ Russell brilha com uma parada e vence GP da Bélgica em 1-2 da Mercedes; Verstappen é 5º

Com Alexander Albon já renovado, o cenário que já era esperado se confirma: Sainz entra na vaga de Logan Sargeant na próxima temporada. O americano, assim, deixa a Williams após apenas duas temporadas disputadas.

Sainz, por sua vez, vai para a quinta equipe em sua passagem pela F1. O espanhol está no grid desde 2015, quando subiu pelas mãos da Red Bull, colocado na Toro Rosso para fazer uma explosiva dupla com Max Verstappen.

- A meta final de trazer a Williams de volta para onde ela pertence, na frente do grid, é um desafio que eu abraço com entusiasmo e positividade. Estou convencido de que esta equipe tem todos os ingredientes certos para fazer história novamente - disse Sainz, no comunicado oficial emitido pela equipe.

Carlos Sainz está em sua última temporada com as cores da Ferrari, já definindo a Williams como nova equipe (Foto: Mark Thompson / AFP)

James Vowles, por sua vez, afirmou que “Carlos se juntando à Williams é uma forte demonstração, por ambas as partes, de nossos objetivos”.

- Carlos demonstrou que é um dos pilotos mais talentosos do grid, com pedigree vencedor de corridas, e isso ressalta a trajetória ascendente em que estamos. Carlos traz não apenas experiência e desempenho, mas também uma motivação feroz para extrair cada décimo da equipe e do carro. É o ajuste é perfeito - seguiu

- Com Alex e Carlos, teremos uma das mais formidáveis ​​duplas de pilotos do grid e com enorme experiência para nos guiar para o regulamento de 2026. A crença deles na missão desta organização demonstra a magnitude do trabalho que está acontecendo nos bastidores - continuou Vowles.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

- As pessoas não devem ter dúvidas sobre nossa ambição e ímpeto enquanto continuamos nossa jornada de volta à competitividade. Estamos aqui, somos sérios e com o apoio da Dorilton estamos investindo no que for preciso para retornar à frente do grid. Também quero agradecer a Logan por tudo o que ele fez pela equipe e sei que ele continuará lutando muito por nós nas próximas corridas - finalizou o dirigente.

James Vowles, chefe da Williams, nova equipe de Carlos Sainz (Foto: AFP)

Carlos, então, deixou o time italiano na reta final de 2017, migrando para a Renault, onde formou dupla com Nico Hülkenberg. Em 2019, o novo e decisivo passo na carreira: Sainz foi para a McLaren, onde teve as performances mais expressivas na F1 até a ida para a Ferrari, em 2021.

Sainz travou bons duelos contra Charles Leclerc na escuderia italiana e até chegou a ficar na frente do monegasco em 2021. Em 2022, vantagem grande para Charles, antes do equilíbrio ser retomado em 2023. Do início de 2021 até aqui, Leclerc venceu 4 vezes, enquanto o espanhol triunfou em 3 oportunidades.

Na atual temporada, Sainz ocupa a quarta colocação do Mundial de Pilotos, com 108 pontos anotados e uma corrida perdida por uma crise de apendicite. Seu companheiro de Ferrari, por sua vez, é vice-líder, com 138 tentos.

A Williams, enquanto isso, vive um verdadeiro calvário. Apesar do constante esforço de Albon, o tradicional time de Grove tem apenas 2 pontinhos anotados e aparece em uma amarga vice-lanterna do Mundial de Construtores.

Sainz soma 191 largadas, 3 vitórias, 5 poles e 22 pódios na F1. Antes da categoria máxima, o espanhol foi campeão da F-Renault 2.0 em 2011 e campeão da F-Renault 3.5 em 2014, em duelo equilibrado contra Pierre Gasly.

➡️ Red Bull se manifesta sobre polêmica envolvendo Verstappen na F1: ‘Não vai mais’

Com Sainz confirmado na Williams e Lance Stroll praticamente garantido por mais um ano na equipe de sua família, a Aston Martin, o grid da F1 2025 segue com sete vagas em aberto: as duas na Alpine, as duas na Haas, a do companheiro de Hülkenberg na Sauber, o parceiro de Yuki Tsunoda na RB e o substituto de Hamilton na Mercedes.

O fim de semana abre com o TL1 na sexta-feira (21), às 8h30 (sempre no horário de Brasília). Depois, o TL2 acontece a partir do meio-dia. No sábado, o TL3 será às 7h30, ao passo que a classificação está marcada para as 11h. Por fim, a largada está marcada para as 10h de domingo.