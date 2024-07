Sainz admite estresse por cobrança de definição do futuro na F1

Sainz admite estresse, pede tempo e diz que 'não vai mais falar sobre futuro' (Foto: Clive Rose / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 04/07/2024 - 15:13 • Rio de Janeiro

Principal peça no mercado de pilotos da Fórmula 1 para a temporada 2025, Carlos Sainz foi mais uma vez questionado sobre o seu destino durante as entrevistas desta quinta-feira (4), em Silverstone, onde a classe rainha realiza o GP da Inglaterra neste fim de semana.

O espanhol destacou que tem tentado se concentrar totalmente no desempenho em pista enquanto, ao mesmo tempo, precisa lidar com 'muitos telefonemas e reuniões'. Grande amigo de Sainz, Alexander Albon revelou recentemente que o companheiro de Leclerc lhe fez algumas perguntas durante uma conversa que tiveram.

- De segunda a quinta, antes de chegar à pista, há muitos telefonemas, muito tempo gasto no telefone, reuniões com a equipe que gerencia minha carreira, mas também com as equipes com as quais estou falando. Tentando entender e tentando ter uma visão completa da situação - disse Carlos em entrevista ao portal neerlandês GPblog.

- É bem estressante e consome muito do meu tempo, não me deixando ser capaz de desconectar e recarregar as energias completamente. A mente fica em outro lugar, imaginando como será o futuro. Não é a situação ideal, mas, ao mesmo tempo, quando chego na quinta-feira, sinto que sou capaz de entregar o meu melhor assim que entro em uma reunião com os engenheiros. Assim que coloco o capacete, me sinto 100% no carro - lamentou Sainz.

Definir o futuro na F1 é, de fato, algo complicado. Enquanto pilotos como, por exemplo, Lewis Hamilton tiveram sucesso ao desembarcar em uma nova equipe — a Mercedes em 2013 —, outros, como Daniel Ricciardo e Fernando Alonso, não colheram frutos tão positivos assim. E é por isso que Carlos voltou a deixar claro que não está com pressa em tomar uma decisão, já que precisa entender onde cada time estará nos próximos anos, ainda que seja difícil saber totalmente.

- Há um pouco de suposição, um pouco de sorte, tentando entender o que está acontecendo na Fórmula 1. Penso que não podemos julgar a mudança no curto prazo, nas próximas corridas ou no próximo ano. Acho que você sempre precisa ver, criticar ou analisar o movimento de um piloto com perspectiva no tempo - apontou o espanhol.

- É por isso que vou aproveitar todo o tempo possível que puder para tomar uma decisão tão importante, porque envolve o que vai acontecer nos próximos anos da minha vida. Então acho que é válido dar a mim mesmo esse tempo - finalizou Sainz.