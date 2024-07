Saiba o motivo de Jayson Tatum chamar Michael Jordan de ‘tio’

Jayson Tatum pelo Boston Celtics (Foto: AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 20/07/2024 - 12:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Jayson Tatum, astro do Boston Celtics, tem um carinho imenso por Michael Jordan, ídolo do basquete mundial. A relação entre os dois é muito boa, algo que Tatum falou sobre, durante participação ao podcast “7 pm in Brooklyn”.

— Eu tenho contrato com a marca dele hoje. E o conheci apenas quando fui assinar esse acordo. Isso foi em Paris, acho que em 2019. Depois de algum contato profissional que tivemos de forma indireta, fui para esse evento onde ele e a marca iam anunciar que assinaram comigo. Então, foi uma loucura, jantamos todos juntos. Tinham muitos jornalistas e pessoas da TV por lá — disse.

Tatum relembrou a ocasião e afirmou que estava muito nervoso para conhecer Jordan, que é considerado por muitos o melhor jogador de basquete de todos os tempos.

— Acho que aconteceram poucos momentos em que eu tenha ficado tão nervoso. Minhas mãos estavam suando, o corpo todo, na verdade. Depois dos anúncios e todo o protocolo, eu fui até ele para tentar conversar ou algo assim, afinal, é o Michael Jordan. Estava bebendo vinho, mas fiquei tão nervoso que deixei a taça cair. Acho que ele percebeu o meu problema e me disse para voltar depois, ele é bom nisso — revelou.

Por fim, o astro do Celtics deu detalhes de como a parceria entre os dois virou amizade e revelou que o contato de Michael Jordan está salvo como “Tio Mike” em sua agenda.

— É muito legal dizer que, desde que isso tudo aconteceu, estamos muito próximos. Ele é outra pessoa para quem eu tinha liberdade de ligar e pedir conselhos quando quisesse. Lembro da minha primeira final de NBA, em 2022, o liguei para perguntar sobre como era aquele sentimento e o clima de jogar as finais. Já aconteceu também de ele me mandar mensagem depois de partidas. Portanto, esse é o meu cara. Seu contato no meu celular está como tio Mike, e isso é muito engraçado — finalizou.