Escrito por Caio Gonçalves Ribeiro , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 27/06/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 27/06/2024 - 12:18

Filipe Toledo é o atual bicampeão mundial de surfe. O surfista é apenas o quarto brasileiro a ter o título mais importante da categoria no currículo, mas a sua importância vai além do talento dentro das águas. Em novo episódio do "Estrelas Nacionais", o Lance! te conta mais sobre a vida do atleta.

Filipe, ou melhor, Filipinho - como também ficou conhecido - mostrou recentemente saber da importância de usar sua posição de atleta para causas importantes. O atleta, campeão da WSL em 2022 e 2023, abriu mão da atual temporada do campeonato para cuidar sua saúde mental.

- No passado, fui honesto sobre alguns dos meus desafios não só com lesões, mas também com saúde mental - escreveu Filipe, em comunicado feito em fevereiro deste ano.

A decisão do surfista não só surpreendeu os fãs, mas também gerou uma reflexão. Toledo, atual bicampeão mundial seguido de surfe, tinha a chance de competir pelo terceiro troféu. Ele poderia até igualar Gabriel Medina como brasileiro mais vezes campeão do Championship Tour. Além disso, Filipe abriu mão de se manter competindo em um ano olímpico.

- Tenho tanta paixão pelo esporte, mas preciso de um tempo livre para me recuperar totalmente para poder voltar mais forte do que nunca - afirmou o surfista

A escolha feita por Filipinho joga luz em cima de um tema de extrema importância na sociedade, sobretudo em relação ao esporte de alto rendimento. A rotina exaustiva do atleta de alto nível cobra um preço e o brasileiro mostrou a necessidade de procurar entre a vida profissional e pessoal.

Apesar da decisão sobre o circuito mundial, Filipe estará nos Jogos Olímpicos de Paris. O surfista chega como um dos grandes favoritos ao título. A torcida pela medalha será enorme, mas a torcida pelo seu bem-estar será maior ainda.