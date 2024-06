Bortoleto brilha na corrida 2 da Áustria e vence pela 1ª vez na Fórmula 2; Fittipaldi é 5º

Bortoleto largou da terceira colocação (Foto: Divulgação / McLaren)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 30/06/2024 - 09:07 • Spielberg (AUT)

Gabriel Bortoleto levou o Brasil ao degrau mais alto do pódio pela segunda vez na temporada 2024 da Fórmula 2. O novato, em ótima performance, administrou bem os pneus no trecho final da corrida 2 da rodada da Áustria e não permitiu aproximação de Franco Colapinto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em uma corrida livre de incidentes, os pneus mais uma vez foram um fator determinante. Alinhado em terceiro e com a estratégia convencional, de pneus supermacios no primeiro stint, o brasileiro brilhou com belas ultrapassagens e conquistou a primeira vitória na categoria de acesso à Fórmula 1, cruzando a linha de chegada 4s à frente do argentino, que resistiu na primeira parte com os vermelho e voou nas voltas finais com os pneus de faixa roxa.

➡️ Verstappen surra rivais na casa da Red Bull e conquista pole do GP da Áustria de F1

Isack Hadjar terminou em terceiro, à frente do companheiro de equipe, Josep María Martí, mas a dupla brigou bastante tanto na pista como também pelo rádio em busca da preferência. Enzo Fittipaldi, em ótima corrida de recuperação, cruzou a linha de chegada em quinto.

A Fórmula 2 volta no próximo final de semana, de 5 a 7 de julho, em Silvestone, para a rodada da Inglaterra, a última da perna tripla.

Confira como foi a corrida 2 da F2 no Red Bull Ring:

Com 28,2°C de temperatura ambiente, 36,9°C de asfalto e umidade relativa do ar em 39%, a prova começou dramática para o pole-position, Dennis Hauger, que deixou o carro apagar e ficou parado na largada. Kush Maini e Jak Crawford também tiveram problemas e se juntaram ao norueguês partindo do pit-lane. Com isso, Dürksen passou a ser o primeiro, com Bortoleto logo atrás.

Luzes apagadas, Bortoleto aproveitou bem o espaço e manteve-se logo atrás do carro da AIX, com Colapinto bloqueando ataque de Aron e ficando em terceiro. O estoniano, no entanto, viu-se com Hadjar já engatado na traseira, já colocando o carro de lado em busca de espaço.

Enquanto isso, atrás, Antonelli foi outro que também aproveitou os buracos para já abrir o giro 2 na zona de pontuação, enquanto Fittipaldi pulou para 13º. Mais um giro completado, e Bortoleto colocou lado a lado na disputa pela liderança, porém Dürksen não aliviou, resistindo ao primeiro ataque.

Mas a ultrapassagem veio na volta 4. Gabriel trouxe para a linha de dentro e prevaleceu na freada da curva 4, assumindo a liderança e já abrindo mais de 1s. Só que Colapinto também foi no embalo e conquistou a segunda posição sobre Dürksen com a mesma manobra, na volta 6.

Os pneus supermacios, no entanto, fizeram o brasileiro perder rendimento rápido, tanto que Franco logo chegou no piloto da Invicta com muito mais ação. Dürksen, no final da volta 7, deu a deixa que era o momento das paradas, e Bortoleto fez a troca obrigatória no giro 8, retornando em 11º, atrás de Martí, que contou com ótima parada da Campos para se colocar na briga no virtual pelotão da ponta.

Enquanto Zane Maloney abandonava com problemas, Aron também foi chamado para efetuar o pit-stop na volta 9, mesmo giro de Antonelli. A diferença é que, mais uma vez, o carro da Prema teve problemas durante a parada, e o italiano despencou para 21º.

Primeira rodada de trocas de pneus efetuada, Colapinto surgia na liderança, com Bearman, O’Sullivan, Cordeel, Stanek, Miyata, Villagómez, Crawford e Maini, todos ainda com o mesmo jogo de pneus da largada, ocupando as nove primeiras colocações. Martí era o primeiro da fila já com os compostos para ir até o fim da prova, com Bortoleto a 3s de distância tentando recuperar terreno. Hadjar também levou a melhor nos boxes e saltou para a virtual terceira colocação, com Dürksen e Aron em seguida.

Na volta 17, a direção de prova aplicou 5s de punição a Aron por mudar de direção mais de uma vez para defender-se de Hadjar. A curiosidade era que o francês também estava na mira dos comissários pelo mesmo movimento sobre Dürksen. Enquanto isso, na frente, Stanek espalhou para cima de Villagómez, jogando o piloto da Van Amersfoort na brita — incidente que gerou 10s ao representante da Trident. Miyata também teve algum problema e perdeu várias posições, porém logo recuperou performance. Só que os lances fizeram Martí e Bortoleto já aparecerem em sétimo e oitavo, respectivamente.

Na volta 20, Gabriel colou de vez e foi para o ataque sobre Martí, levando a melhor na freada da curva 1. O espanhol ainda tentou o troco na 4, mas Bortoleto se defendeu bem. E o próximo da fila foi Stanek, sem parada, com o brasileiro subindo para quinto.

No momento do pega Bortoleto × Martí, Bearman, vencedor da sprint, também ficou lento e avisou pelo rádio que era fim de prova. Enquanto Isso, Gabriel já colocava 3s sobre Pepe, que passou a fazer linhas defensivas contra o companheiro de equipe, Hadjar — atitude que deixou o vice-líder do campeonato enlouquecido e reclamando aos montes com a equipe.

Na volta 27 de 40, veio o rádio da Campos dizendo a Martí que a decisão de abrir passagem para Hadjar tentar caçar Bortoleto era dele. E o espanhol não dificultou mais a vida do companheiro, que respondeu apenas com um “graças a Deus!”.

Sem tempo a perder, Bortoleto deixou O’Sullivan para trás na volta 30 e buscou rapidamente Crawford, só que Hadjar ainda tinha Martí muito próximo atrás. A diferença entre o piloto da Invicta e o francês era de 1s6.

O’Sullivan foi para os boxes no final do giro 32. Colapinto, na liderança, recebeu o chamado na volta seguinte, e o ótimo trabalho da MP devolveu o argentino em oitavo, logo atrás de Fittipaldi e com pneus supermacios para as sete voltas finais.

No giro 34, com Bortoleto já na liderança após parada de Cordeel, a Campos entrou novamente no rádio para promover nova troca entre Hadjar e Martí, mas o francês pediu “mais duas voltas” para buscar Gabriel. Cinco voltas para o fim, e Bortoleto foi mais rápido que Hadjar, mantendo a vantagem acima de 2s5.

O que todos não contavam era com Colapinto, que fez valer a ousada aposta da MP e foi passando um a um até chegar na dupla da Campos. Ali, no entanto, perdeu um pouquinho mais de tempo, o bastante para não conseguir ameaçar Gabriel, mas a dobradinha sul-americana estava garantida.

(Foto: Reprodução / F2)

Fórmula 2 2024, rodada da Áustria, Red Bull Ring, corrida 2:

1 G BORTOLETO Invicta 40 voltas

2 F COLAPINTO MP +4.296

3 I HADJAR Campos +5.553

4 J M MARTÍ Campos +6.035

5 P ARON Hitech +11.437

6 E FITTIPALDI Van Amersfoort +11.437

7 J DÜRKSEN AIX +12.562

8 A CORDEEL Hitech +22.557

9 T BARNARD AIX +27.634

10 Z O’SULLIVAN ART +32.180

11 J CRAWFORD DAMS +32.244

12 V MARTINS ART +32.613

13 D HAUGER MP +33.470

14 A K ANTONELLI Prema +34.724

15 J M CORREA DAMS +35.143

16 R VILLAGÓMEZ Van Amersfoort +49.792

17 K MAINI Invicta +51.433

18 R STANEK Trident +55.494

R MIYATA Rodin NC

R VERSCHOOR Trident NC

O BEARMAN Prema NC

Z MALONEY Rodin NC