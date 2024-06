Russell valoriza atualizações da Mercedes e espera ‘estar na briga’ no GP da Espanha

Russell fez a pole position no Canadá (Foto: CLIVE ROSE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 12/06/2024 - 15:28 • Rio de Janeiro (RJ)

George Russell ficou contente com o ritmo que a Mercedes apresentou durante o GP do Canadá e está certo de que o time alemão vai seguir forte para o GP da Espanha. Apesar de ter reconhecido a superioridade da Red Bull, o #63 acredita que pode entrar na briga pelo posto de segunda força do grid com McLaren e Ferrari.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Mercedes enfrentou inúmeras dificuldades no início da temporada 2024 e se mostrou incapaz de fazer frente aos carros da Red Bull, Ferrari e McLaren. Porém, desde que o time alemão atualizou o W15 no GP da Emília-Romanha, as Flechas de Prata esboçaram uma reação no campeonato.

A nova asa dianteira foi a grande responsável por parte do ganho de desempenho dos alemães e a equipe espera continuar essa crescente na Espanha, quando o bólido vai receber um novo assoalho.

Após o bom desempenho no Canadá, em que cravou a pole-position e brigou pela vitória, George Russell está confiante de que a Mercedes vai estar na briga pelas primeiras posições na Espanha. Afinal, os dados em simulações na fábrica são promissores.

- Acho que a Red Bull lutou um pouco com o próprio carro nas últimas corridas. Então acho que precisamos ver como será o desempenho deles em Barcelona, ​​que é um circuito um pouco mais convencional. Mas esse aumento de ritmo que vimos neste fim de semana não foi uma surpresa para nós, porque todos os números na fábrica nos disseram que teríamos um grande desempenho com essas atualizações - apontou Russell.

(Foto: Chris Graythen / AFP)

➡️ Hamilton lamenta desempenho no Canadá: ‘Uma das minhas piores corridas’

- Portanto, Barcelona será interessante para todos, mas estou confiante de que podemos estar na briga. Realmente acho que nosso desempenho é verdadeira e real. E acho que podemos estar nessa luta com a McLaren. Espero que possamos continuar na briga com Max. E vamos ver com a Ferrari. Eles obviamente tiveram um fim de semana difícil - finalizou o piloto da Mercedes.

A Fórmula 1 volta entre os dias 21 e 23 de junho, em Barcelona, com o GP da Espanha, décima etapa da temporada 2024.