Russell se anima com fase da Mercedes na Fórmula 1: ‘Estamos de volta’

Depois de ver a vitória cair no colo na Áustria após o enrosco entre Max Verstappen e Lando Norris, a Mercedes demonstrou uma performance genuinamente forte no GP da Inglaterra, tanto que George Russell já aposta em outros embates pela primeira posição até o final da temporada 2024 da Fórmula 1. Apesar do abandono, o britânico destacou que o ritmo dos alemães era “para uma dobradinha”.

Lewis Hamilton venceu em Silverstone, encerrando um jejum que durava desde o GP da Arábia Saudita de 2021 e levando a torcida local ao delírio. Na teoria, foi a segunda vitória consecutiva no ano, mas a Mercedes não sabia o que era ter o controle de um final de semana em termos de desempenho desde o GP de São Paulo de 2022, vencido por George.

Na Inglaterra, a festa da Mercedes só não foi completa porque Russell, que largara na pole, teve de abandonar por conta de uma falha no resfriamento do carro. Mas problemas à parte, o #63 reconheceu que o fim de semana do time chefiado por Toto Wolff trouxe esperanças de que, enfim, haverá briga pelas primeiras colocações.

“É incrível”, começou Russell à imprensa após a corrida. “Tínhamos o carro em circunstâncias normais para uma dobradinha. Estamos claramente de volta e acho que agora lutaremos por vitórias com mais frequência”, prometeu.

Quanto ao abandono que o deixou “arrasado”, Russell explicou que o alarme de que havia algo errado com o sistema de água começou a apitar dez giros antes de se retirar da prova.

“Quanto ao carro e a mim, estou me sentindo bem, mas obviamente abandonar qualquer corrida é um verdadeiro golpe, principalmente o GP caseiro quando se tinha carro para vencer, mas vamos para outra”, concluiu.

A Mercedes chegou aos 221 pontos no Mundial de Construtores e está a 74 da McLaren, terceira colocada. Ferrari e Red Bull seguem em segundo e primeiro, respectivamente.

A Fórmula 1 continua a temporada 2024 entre os dias 19 e 21 de julho, em Hungaroring, com o GP da Hungria.