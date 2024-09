Roberta explica derrota do Brasil para os EUA no vôlei nas Olimpíadas

Copiar Link

Escrito por Caio Gonçalves Ribeiro , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 02/09/2024 - 16:34 • Rio de Janeiro (RJ)

As Olimpíadas são um grande marco na carreira do atleta de alto nível. Imagine, então, ter a oportunidade de disputá-la duas vezes - ou melhor, não só disputar, como também conquistar duas medalhas olímpicas. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a levantadora da Seleção Brasileira de vôlei feminino, Roberta, falou sobre essa sensação e avaliou o desempenho do Brasil em Paris 2024. A equipe perdeu para os Estados Unidos na semifinal e conquistou o bronze contra a Turquia.

- Eu acho que desde o início desse ciclo para Paris, a gente demorou um pouco para se adequar, foram muitas trocas. A cada ano, algumas jogadoras se apresentavam bem, outras não e acho que a gente oscilou muito durante as temporadas. Pode ser que isso (chegada de jogadoras novas) tenha afetado, mas eu não creio que tenha sido o motivo da derrota. Jogar contra os Estados Unidos é sempre difícil, foi uma questão de detalhe e até mais tático do que técnico - disse Roberta.

Roberta é levantadora da Seleção Brasileira de vôlei feminino (Foto: Divulgação / FIVB)

A edição de Paris foi a segunda da levantadora na carreira. Nas Olimpíadas de Tóquio, Roberta estreou na com a medalha de prata após derrota para os Estados Unidos na final. A jogadora continuou sendo convocada e esteve no grupo que viajou à capital francesa. Mais experiente no novo ciclo olímpico, a camisa 9 dividiu a responsabilidade com Macris, outra levantadora da Seleção. Aos 34 anos, Roberta falou sobre a parceria entre elas.

- Eu e Macris sempre trabalhamos muito bem durante todos esses anos. Desde que eu fui pra Seleção adulta, ela já estava lá. Acho que nós lidamos muito bem com essa questão de treinamentos, jogos e de se ajudar em alguns momentos, principalmente por sermos da mesma posição. Nós sofremos pela mesma coisa, passamos pela mesma coisa e eu acho que conseguimos nos ajudar bem - explicou Roberta.

