De 27 de maio a 1º de junho, o Rio de Janeiro será o epicentro da criatividade global com a sétima edição do Rio2C, que acontecerá na icônica Cidade das Artes, no palco SportsOn. Com o tema "The Edge of Perfection", o evento deste ano promete reunir mentes brilhantes de diversas áreas para discutir a busca incessante pela perfeição em um mundo cada vez mais tecnológico, com uma programação repleta de painéis, masterclasses e workshops.

Um Mosaico Multidisciplinar

O Rio2C 2025 oferece uma programação rica e diversificada dividida em quatro eixos principais: Summit, Conferência, Mercado e Festival, abrangendo uma ampla gama de temas como audiovisual, música, moda, ciência, esportes, tecnologia, e muito mais. Com 21 palcos, incluindo o GlobalStage, StoryVillage e House of Brands, o evento promete ser um caldeirão de inovação e troca de ideias.

Destaques da Programação

Moda: Com a participação de nomes como Bella Freud e Adama Paris, o evento discutirá a interseção entre moda, arte e tecnologia. Música: Artistas como Lulu Santos, Criolo e Marina Sena irão compartilhar suas experiências e trajetórias. Audiovisual: Figuras renomadas como Esther Garcia e os diretores Boni e Boninho estarão presentes, discutindo tendências e desafios do setor.

Esportes em Foco

O inédito palco SportsOn será um dos grandes destaques, reunindo ícones do esporte como Sheilla Castro e Emanuel Rego para discutir as transformações no universo esportivo. Painéis como "Nativos digitais e o Consumo de Conteúdo Esportivo" e "Cenários Extremos: Superando Limites nas Fronteiras da Natureza" prometem explorar as novas dinâmicas e desafios do setor. A discussão será conduzida e moderada por Renata Silveira, narradora da TV Globo.

Conexões e Oportunidades de Negócio

O Mercado do Rio2C é um dos pilares do evento, movimentando milhões e oferecendo uma plataforma vibrante para negócios e networking. Com mais de mil reuniões de negócios e pitchings, o evento cria oportunidades únicas para executivos e criadores de conteúdo.

Um Compromisso com o Futuro

Além de explorar novas tendências, o Rio2C também se compromete com temas como sustentabilidade e inovação tecnológica, promovendo diálogos que visam equilibrar eficiência e autenticidade em um mundo em rápida transformação.

Serviço

Local : Cidade das Artes, Rio de Janeiro

: Cidade das Artes, Rio de Janeiro Data : 27 de maio a 1 de junho

: 27 de maio a 1 de junho Mais Informações: Rio2C Website

Para todos os que desejam estar na vanguarda da criatividade e inovação, o Rio2C 2025 é um evento imperdível que promete inspirar e desafiar seus participantes a repensar os limites do possível.