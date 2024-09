Ricciardo fala sobre possível perda de lugar para Lawson: ‘Sei como a F1 é’

Daniel Ricciardo tem futuro incerto na Fórmula 1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Publicada em 19/09/2024 - 13:02

Daniel Ricciardo foi bastante sincero ao ser indagado pela imprensa sobre os recentes rumores que falam sobre ser substituído por Liam Lawson já a partir do GP dos Estados Unidos, logo após a etapa deste fim de semana, em Singapura. Apesar de dizer que “não está ciente” das possíveis negociações, admitiu que todos sabem “como a Fórmula 1 funciona”.

Ricciardo retornou ao grid da categoria no ano passado, na Hungria, depois da demissão de Nyck de Vries da AlphaTauri. Até então, o natural de Perth ocupava a reserva da Red Bull, mas tinha a esperança de vaga no time de Faenza, já que o desempenho do piloto neerlandês vinha muito aquém do esperado.

A troca aconteceu conforme o previsto, e Ricciardo até chegou a conquistar na Cidade do México o melhor resultado da AlphaTauri em 2023 ao terminar em sétimo, porém vem perdendo constantemente no duelo particular contra o companheiro de equipe, Yuki Tsunoda. Em largadas, já são 16 × 9 para o japonês.

Não demorou, portanto, para as especulações sobre a permanência de Daniel na atual RB surgirem. Para completar, o próprio Helmut Marko, consultor da Red Bull, garantiu que Lawson — reserva imediato que impressionou bastante nas cinco corridas disputadas em 2023 quando cobriu a ausência de Ricciardo devido à lesão — estará no grid no ano que vem.

Outro indício veio de Ralf Schumacher, comentarista da Sky Sports alemã, ao dizer que a cláusula apontando para a troca dos pilotos já em Austin “estava prevista no contrato de Lawson”.

- Minha primeira expectativa é para o próximo ano, portanto, é onde estou no momento - começou Ricciardo.

- Claro que não posso dar muitos detalhes, mas em termos de contrato, sim, nossas datas praticamente se encaixam nessa janela de agora. Então, basicamente, estou à espera de um sim ou um não para 2025. Sim, estou ciente de algumas conversas e especulações sobre o resto da temporada, mas sobre isso (ser substituído após Singapura), no momento, não sei - frisou.

- A decisão que espero, então, é para o ano que vem. Mas coisas malucas aconteceram neste esporte, portanto não vou ficar também muito orgulhoso e confiante de que está tudo bem. Tipo, acredito que estarei, mas vamos ver - completou Ricciardo.

Ao ser perguntado se há algum tópico específico em seu contrato sobre a etapa em Marina Bay, Ricciardo desconversou.

- Creio que não. Mas não quero ficar aqui e ser o advogado - disse.

- Diria que não, mas sabemos como esse esporte funciona. As pessoas nunca passaram por uma temporada antes, então, certa forma, não é nenhuma novidade. Então não quero dizer que é 100%, vou apostar minha casa nisso. Estou aqui há muito tempo - encerrou Ricciardo.

Até o momento, Ricciardo somou 12 pontos no Mundial de Pilotos e está 14º. Já Tsunoda anotou 22 e ocupa a 12ª posição.