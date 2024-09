Primeiro Campeonato Mundial de boxe olímpico tem sede definida

Wanderley Pereira é um dos destaques do boxe brasileiro no cenário mundial (Foto: Gaspar Nóbrega / COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 14:01 • Rio de Janeiro (RJ)

A cidade de Liverpool, na Inglaterra, foi escolhida nesta terça-feira (17) como a sede do próximo Campeonato Mundial de boxe, que acontecerá entre 4 e 14 de setembro de 2025. Será o primeiro grande evento organizado pela World Boxing, entidade criada para manter a modalidade no Movimento Olímpico. Também será a primeira vez que a competição reunirá as disputas masculinas e femininas em conjunto.

Haverá dez categorias em cada um dos naipes, mas os pesos exatos ainda não foram anunciados. Eles serão definidos após o próximo Congresso da World Boxing, que acontecerá em novembro deste ano. O ginásio da competição será a M&S Bank Arena, que tem capacidade para receber até dez mil espectadores e recebeu o Mundial de ginástica artística de 2022 e as finais do Eurovision de 2023.

- Liverpool é uma cidade mundialmente famosa com uma herança orgulhosa no boxe e será um lugar fantástico para sediar nosso primeiro Mundial Adulto de Boxe. Esta será uma vitrine soberba para o boxe olímpico, particularmente porque será a primeira vez que a competição masculina e feminina ocorrerão lado a lado como parte do mesmo campeonato - disse Boris van der Vorst, presidente da World Boxing.

O Reino Unido já recebeu um Mundial Adulto de boxe uma vez, em 2001, quando Belfast, na Irlanda do Norte, sediou a edição masculina. Esta, porém, será a primeira vez que o evento acontece na Inglaterra. Com quase 500 mil habitantes, Liverpool é a quarta maior cidade do país e recebeu o Mundial Cadete de boxe de 2005 e o Campeonato Europeu de boxe de 2008.

Sobre a World Boxing

A World Boxing foi criada em abril de 2023 com o objetivo de manter o boxe dentro do Movimento Olímpico após a suspensão da Associação Internacional de Boxe (IBA) – então federação internacional da modalidade – por escândalos de corrupção. Atualmente, a World Boxing possui 44 membros filiados, incluindo o Brasil, mas esse número deve subir até o próximo ano.

Alemanha, Argélia, Argentina, Austrália, Barbados, Bermuda, Brasil, Butão, Canadá, Coreia do Sul, Dinamarca, Dominica, Escócia, Estados Unidos, Equador, Filipinas, Fiji, Finlândia, Holanda, Honduras, Inglaterra, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Americanas, Índia, Islândia, Itália, Jamaica, Japão, Mongólia, Nigéria, Noruega, Nova Zelândia, País de Gales, Panamá, Paquistão, Peru, Polinésia Francesa, Singapura, Suécia, Suriname, Taiwan, Tchéquia e Tuvalu são os atuais membros da World Boxing.