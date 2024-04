Relógio de contagem regressiva dos Jogos de Paris é retirado dos pés da Torre Eiffel

Em 26 de julho de 2023, o relógio começou a funcionar (Foto: Divulgação Omega)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/04/2024 - 20:34 • São Paulo (SP)

O relógio com a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris não está mais nas margens do rio Sena, aos pés da Torre Eiffel. Calma, o gigantesco objeto não foi vítima de roubo ou algo assim. E a ausência do relógio é temporária.

Nos últimos dias, a capital francesa foi atingida por fortes chuvas. Preocupados com o risco de destruição do equipamento, a Organização Paris-2024 e a prefeitura de Paris optaram por retirar momentaneamente o relógio do lugar, e o depositaram num barco perto da Torre, protegido das chuvas. Quando passar o risco de enchentes no Sena, o relógio voltará ao local de origem.

(Foto: Marcio Arruda)

O Relógio de Contagem Decrescente, fabricado pela empresa Omega, foi instalado em 26 de julho do ano passado. Enquanto funcionou, num lugar nobre da capital francesa, ele lembrava aos parisienses e turistas de todo mundo quantos dias faltam para a grande festa do esporte.

A peça inspira-se no emblema dos Jogos Paris 2024, com o desenho de uma chama central, rodeada por um círculo dourado. A Olimpíada de Paris começa no dia 26 de julho e será disputada até 11 de agosto. Já os Jogos Paralímpicos acontecem de 28 de agosto a 8 de setembro.