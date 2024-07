Red Bull volta a cobrar ‘frustrante’ Pérez e cita título: ‘Temos de pontuar com dois carros’

Pérez não vive boa fase na temporada (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 13/07/2024 - 11:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de mais uma performance fraca no GP da Inglaterra, Sergio Pérez voltou a ser pressionado pela Red Bull, que recentemente renovou o contrato do piloto até 2026. Christian Horner, que já tinha cobrado melhores performances do mexicano com o RB20, voltou a exigir pontos de ambos os pilotos do time.

O chefe da equipe lamentou o resultado de Pérez no Q1 em Silverstone, em que o piloto ficou preso na brita e teve de abandonar, ficando em 19º. Já na corrida, o mexicano cruzou a linha de chegada em 17º, chegando à marca de três GPs sem figurar no top-10 nos últimos cinco disputados.

“Bem, é claro, é frustrante quando os dois carros não estão funcionando juntos. E acho que foi frustrante perder ‘Checo’ no Q1. Ele perdeu o TL1 para dar lugar a Isack Hadjar, mas teve um TL2 decente. Sentimos que ele deveria estar entre os seis primeiros e perder aquele carro no Q1 foi muito frustrante”, disse.

Visando o Mundial de Construtores, o chefe taurino reafirmou a necessidade de estar nos pontos tanto com o #1, quanto com o #11.

Atualmente, a Red Bull segue na liderança com 372 pontos, mas vê a McLaren se aproximar depois de boas rodadas recentemente. A equipe britânica tem 295 tentos e vem em terceiro, ainda atrás da Ferrari, que é vice-líder e tem 302.

“(A McLaren) tirou sete pontos de nós na Inglaterra. É algo que temos plena consciência, de que precisamos vencer o Mundial de Construtores. Precisamos pontuar com ambos os carros”, destacou.

Perguntado sobre como ajudar Pérez a superar a fase ruim a e voltar à melhor forma, Horner disse que isso varia de piloto para piloto. “Cada piloto é diferente. Alguns precisam de um braço em volta dos ombros, outros precisam de um chute no traseiro e, às vezes, isso varia de semana para semana”, afirmou o dirigete britânico.

A Fórmula 1 agora parte rumo a Budapeste, onde disputa o GP da Hungria, no Hungaroring, entre os dias 19 e 21 de julho.