Red Bull vê punição ‘inevitável’ a Verstappen: ‘Vamos precisar de um motor extra’

Escrito por Grande Premio • Publicada em 10/07/2024 - 12:08 • Rio de Janeiro (RJ)

No GP da Inglaterra de Fórmula 1, a Red Bull sofreu uma punição por exceder o número de motores permitido em um carro na temporada. No caso, a sanção foi para Sergio Pérez, que já largaria no fundo do grid após abandonar a classificação ainda no Q1. No entanto, Christian Horner já entende que algo similar deve acontecer com Max Verstappen em breve.

O piloto neerlandês já está em sua quarta unidade de potência no ano e deve ultrapassar o limite e precisar de um quinto motor em algum ponto na temporada, segundo o chefe da equipe. Após análises da Honda, Horner concluiu que a Red Bull apenas precisa escolher “estrategicamente” quando vai receber a sanção de dez posições no grid.

“Tenho certeza que, em algum momento, vamos precisar de um motor extra para o Max. É apenas uma questão de escolher quando fazer isso estrategicamente. Então vamos trabalhar com a Honda, mas inevitavelmente vamos receber uma sanção em algum momento neste ano”, disse.

Neste ano, Verstappen teve alguns problemas mais graves que colocaram a equipe nesta situação, como no GP do Canadá, quando uma nova unidade de potência apresentou problemas logo no primeiro dia de treinos livres.

Christian Horner é chefe da Red Bull desde 2005 (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

Na temporada de 2023, Verstappen também passou por uma situação similar e precisou de uma nova caixa de câmbio no GP da Bélgica. Com isso, o agora tricampeão recebeu uma punição de cinco posições no grid e largou em sexto depois de ter conquistado a pole position. Mesmo assim, o neerlandês cruzou a linha de chegada em primeiro mais uma vez.

A Fórmula 1 volta às pistas entre os dias 19 e 21 de julho para o GP da Hungria, no Hungaroring.