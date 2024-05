Red Bull terá prejuízo milionário com acidente de Pérez em Mônaco

Sergio Pérez chegou a Red Bull em 2021 (Foto: Andrej Isakovic / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 27/05/2024 - 13:48 • Rio de Janeiro (RJ)

A Red Bull não apenas saiu de Mônaco vendo a Ferrari na cola no Mundial de Construtores, mas também com um baita prejuízo por conta do forte acidente na primeira volta da corrida de domingo (26) que destruiu o carro de Sergio Pérez. De acordo com Helmut Marko, a perda total do carro vai custar aos cofres taurinos algo entre R$ 10 e R$ 15 milhões.

Logo após a curva Sainte-Dévote, na largada, Kevin Magnussen buscou espaço pelo lado direito na reta, mas acertou Pérez, que virou passageiro dentro do carro e acabou se chocando violentamente contra o guard-corpo. O mexicano ainda acertou Nico Hülkenberg, que estava um pouco mais à frente e viu a corrida terminar ali mesmo.

O cenário de destruição obrigou o acionamento da bandeira vermelha, mas a direção de prova considerou o lance como “incidente de corrida”. A Red Bull, claro, não se conformou com a decisão por considerar que Magnussen foi o culpado. O prejuízo nas pistas, no entanto, não pe o único - uma vez que a scuderia terá um gasto completamente fora do esperado.

Acidente de Sergio Pérez atrasou largada do GP de Mônaco (Foto: Reprodução / F1)

- Não creio que o acidente precise ser investigado novamente, porque são decisões que podem ser fortemente influenciadas. Mas além de ter sido muito perigoso, os danos ao RB20 são de 2 milhões a 3 milhões de dólares (R$ 10 milhões a R$ 15 milhões). Em tempos de teto de gastos, isso é uma grande desvantagem para nós - lamentou.

Por fim, Marko fez uma breve análise do GP mais tradicional do calendário e admitiu que mesmo sendo uma atmosfera única, algo precisa ser pensado para melhorar as chances de ultrapassagens.

- O ambiente aqui é ótimo, mas a corrida é realmente muito chata. É tudo uma questão de tática. Talvez os organizadores devessem pensar em algo, por exemplo, adaptar a pista em alguns trechos para permitir algumas ultrapassagens - concluiu.

A Fórmula 1 retorna entre os dias 7 e 9 de junho com o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024.