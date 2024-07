Pérez em Silverstone, na Inglaterra (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 08/07/2024 - 13:33 • Rio de Janeiro (RJ)

A Red Bull perdeu a paciência com Sergio Pérez e já admite publicamente que o mexicano está sob pressão por conta das performances ruins na temporada 2024 da Fórmula 1. Christian Horner chegou a usar o termo “indefensável” para se referir ao 17º lugar de Checo na corrida a bordo do RB20.

Nas cinco últimas etapas realizadas, Pérez não foi ao Q3 em três — mesmo número de vezes que também saiu da pista sem marcar pontos. Dos 105 tentos somados pelos taurinos no referido período, apenas 11 foram de Checo.

Em Silverstone, depois de errar na classificação e fazer somente o 19º tempo, Pérez decidiu trocar o motor e partir do pit-lane já com os duros no primeiro stint, mas qualquer tentativa de escalar o pelotão até a zona de pontos foi destruída na equivocada estratégia de antecipar a troca para os pneus intermediários quando a pista ainda estava seca.

Checo tomou duas voltas do líder e cruzou a linha de chegada em 17º. Horner não economizou nas palavras após a prova. “Ele sabe que não marcar pontos é indefensável”, disparou aos jornalistas presentes no circuito inglês.

— Temos de marcar pontos com esse carro, e ele sabe disso. Ele sabe o papel que tem e o alvo, portanto ninguém mais do que Checo anseia recuperar a forma — salientou.

Sergio Pérez chegou a Red Bull em 2021 (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

A última renovação de contrato de Pérez foi uma surpresa, já que o #11 vem tendo performances inconsistentes desde o GP de Miami do ano passado. Ainda assim, a Red Bull resolveu dar um voto de confiança e estender o atual acordo em mais dois anos, porém Horner já não esconde que a filmagem que Liam Lawson fará esta semana, também em Silverstone, servirá de teste para comparar o desempenho do neozelandês com o de Checo.

— A sessão aerodinâmica de Liam está planejada há alguns meses, mas é claro que Checo está sob pressão. Isso é normal na Fórmula 1. E quando se está entregando pouco, essa pressão só aumenta. Ele está ciente disso, sabe disso, e nada aconteceu do jeito que quis neste fim de semana — encerrou.

Lawson vai guiar o RB20 e também andará com o modelo de 2022 da RB na última semana de julho, em Ímola. O reserva dos taurinos impressionou bastante no ano passado, quando substituiu Daniel Ricciardo em cinco corridas e até marcou pontos.

A Fórmula 1 continua a temporada 2024 entre os dias 19 e 21 de julho, em Hungaroring, com o GP da Hungria.