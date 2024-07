Toto Wolff, chefe da Mercedes (Foto: AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 08/07/2024 - 13:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Lewis Hamilton quebrou o jejum de vitórias na Fórmula 1 e voltou ao lugar mais alto do pódio junto da Mercedes após o GP da Inglaterra, que aconteceu no último domingo (7). Toto Wolff, chefe da equipe alemã, falou sobre a proximidade com o heptacampeão e comentou sobre o período complicado que eles viveram nos últimos anos. Em meio a tantas dúvidas e adversidades, o dirigente disse que o primeiro lugar em Silverstone tira um grande peso dos ombros do #44.

A última vitória de Hamilton na Fórmula 1 foi no GP da Arábia Saudita da intensa temporada de 2021. Desde então, ainda que George Russell tenha vencido os GPs de São Paulo de 2022 e Áustria de 2024, Lewis seguia com um jejum que ele mesmo pensou que seria interminável. Porém, 945 dias após a vitória em Jedá, o #44 voltou a vencer no GP da Inglaterra.

Wolff reiterou que a relação entre ele e Lewis vai além do âmbito profissional e destacou que é comum um apoiar o outro em momentos de dificuldade. E, até o último domingo, quem passava por uma fase difícil era Hamilton.

— Cada um de nós sofreu em diferentes fases, ele esteve lá por mim e, mais recentemente, tentei me fazer presente no período que ele estava cercado por dúvidas. E é por isso que é muito bom que ele tenha conseguido deixar todos os pensamentos negativos de lado e ter essa performance. Acho que é um peso tirado dos ombros dele — destacou o chefe da Mercedes.

A Mercedes venceu de forma circunstancial na Áustria e não esperava repetir a dose na Inglaterra. Segundo Toto, as Flechas de Prata esperavam ser mais competitivas apenas nos GPs de Hungria e da Bélgica, etapas em que o W15 receberá um pacote de atualizações.

— Parece que no último fim de semana não estávamos muito longe. Quando você olha para a diferença que tínhamos antes do acidente, era talvez 0s2 por volta. Foi o mais perto que chegamos em muito tempo, em uma pista da qual não gostávamos tanto no passado e isso nos deu indícios de que poderíamos melhorar muito —

— Sinceramente, não imaginávamos que seria Silverstone porque não há quase nada de novo, apenas pequenas coisas que colocamos no carro. Esperávamos ser mais fortes em Budapeste ou Spa, mas concordo com George, mostramos que fizemos o que é o certo no momento — finalizou o chefe da Mercedes.

A Fórmula 1 continua a temporada 2024 entre os dias 19 e 21 de julho, em Hungaroring, com o GP da Hungria.