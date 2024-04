Red Bull pede que Verstappen curta ‘fase de ouro’ na F1 e avisa: ‘Não dura para sempre’

Parceria entre Verstappen e RBR vem dominando a Fórmula 1 (Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 24/04/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro (RJ)

A Fórmula 1 vive a Era Max Verstappen, e isso está claro. O tricampeão mundial deu mais um passo no caminho do tetracampeonato no último fim de semana, ao vencer o GP da China e disparar na liderança. Apesar do estoque de glórias começar a tomar ares de imparável no Mundial, o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, avisa para que Verstappen curta o sucesso, porque acaba.

Horner exaltou o que chamou de “fase de ouro” de Verstappen, que venceu 53 das 106 corridas que a F1 realizou entre a última corrida na China, em 2019, e o retorno de semana passado. Justamente 50% do total. Mas ficou o alerta de que não há qualquer garantia de que esse tipo de domínio se estenda por largos períodos de tempo.

- Ele é como um metrônomo. O ritmo que mostrou ano passado continua igual. Desde o GP da China (2019), venceu 50% de todas as corridas. Venceu 21 das últimas 23! Está numa fase fantástica. Max e o carro são um só, assim como ele também é com a equipe. E gosta da maneira como está - afirmou.

- Você precisa curtir o sucesso. Max é um talento especial e está num momento de ouro para ele. Como vimos com todos os outros pilotos da história, isso não dura para sempre. É uma questão de viver e curtir o momento. Não há garantias de que poderemos entregar um carro assim para ele todos os anos pelos próximos cinco anos. Então, faça o que você puder, enquanto puder - avisou.

A Fórmula 1 retorna de 3 a 5 de maio para a disputa do GP de Miami, o primeiro de três que acontecem nos Estados Unidos na temporada 2024.