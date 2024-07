Red Bull espera evolução na Hungria e dá ultimato a Pérez: ‘Veremos o que acontece’

Pérez não vive boa fase na temporada (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 15/07/2024 - 15:09 • Rio de Janeiro (RJ)

A Red Bull vem de alguns finais de semana mais complicados na Fórmula 1 e com forte concorrência na briga pelo topo. Depois de seis provas seguidas que viram a McLaren diminuir a diferença no Mundial de Construtores para 78 pontos, Helmut Marko falou sobre as atualizações do RB20 para a próxima rodada e disse esperar uma evolução na pista.

O consultor da Red Bull afirmou que o pacote que será introduzido no GP da Hungria deve ajudar a equipe austríaca a desafiar McLaren e Mercedes, que Marko enxerga como superiores nos últimos finais de semana.

“O que é certo é que a atualização deve funcionar, porque na base estamos atrás da McLaren, e se você olhar para a corrida na Inglaterra, também estamos atrás da Mercedes”, comentou.

Porém, com duas vitórias para cada lado entre Mercedes e McLaren nos últimos sete GPs, o revezamento de equipes no topo do grid tem evitado que um único time ameace a liderança da equipe dos energéticos.

Além disso, Marko também vê a Ferrari momentaneamente fora da disputa entre as equipes de ponta. Mesmo assim, o austríaco espera que a Red Bull dependa apenas de si para manter a hegemonia na Fórmula 1.

“É claro que nos ajuda que os adversários da Red Bull se revezam no topo, mas não podemos confiar nisso. Também acho que a Ferrari não está mais correndo na ponta, mas temos de conseguir vencer sozinhos novamente, esse é o objetivo. Ainda temos 12 finais de semana de corrida pela frente e não podemos confiar no fato de que sempre haverá outros atrás de nós e agora à nossa frente, e vamos aproveitar isso”, disse.

Para isso, como a própria equipe já destacou inúmeras vezes, é necessário contar com os dois pilotos para ter melhores chances no Mundial de Construtores. Sem pontuar em três das últimas cinco corridas, Sergio Pérez está sob pressão na Red Bull e recebeu mais um ultimato de Marko, que prometeu avaliar a situação durante o recesso da Fórmula 1.

“Ainda esperamos que Sergio Pérez recupere a forma. Avaliaremos a situação após as próximas duas corridas, durante as férias de verão, e depois veremos o que acontece”, afirmou.

A Fórmula 1 volta à ação neste final de semana com o GP da Hungria, no Hungaroring, entre os dias 19 e 21 de julho.