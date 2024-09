Red Bull diz que Mundial de Construtores está ‘perdido’ e faz ‘all-in’ em Verstappen na F1

Apesar de fase conturbada, Verstappen ainda lidera o Mundial de pilotos (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 17/09/2024 - 14:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Até mesmo Helmut Marko, que sempre se mostrou muito otimista em relação a uma recuperação da Red Bull na temporada 2024 da Fórmula 1, jogou a toalha e disse que a equipe não tem condições de recuperar a liderança do Mundial de Construtores. Por outro lado, a confiança no tetracampeonato de Max Verstappen continua em dia, já que, de acordo com o austríaco, o duelo interno na McLaren pode ajudar os taurinos.

No GP do Azerbaijão, realizado no último domingo (15), o time comandado por Christian Horner conseguiu somar apenas 10 pontos, exatamente por causa da sexta posição do dono do RB20 #1. Ainda que tenha ficado próximo de um pódio após fazer uma boa prova, Sergio Pérez se envolveu em um acidente com Carlos Sainz na penúltima volta e deixou Baku de mãos vazias. Com a vitória de Oscar Piastri e a quarta posição de Lando Norris — que largou da 15ª posição —, o time de Woking desbancou a principal rival e assumiu a ponta do campeonato por 20 tentos de vantagem — 476 para os papaias contra 456 dos taurinos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Depois de vencer sete das primeiras dez etapas do ano, a Red Bull sofreu uma queda vertiginosa no desempenho e viu a McLaren se aproximar corrida após corrida na tabela até o bote final, no circuito azeri. Sem demonstrar forças para reagir no curto prazo, até mesmo os mais otimistas dentro da fábrica em Milton Keynes não acreditam ser possível uma reviravolta ainda em 2024.

- Para ser sincero, sim, consideramos o Mundial de Construtores como perdido - declarou Marko.

Entretanto, a disputa entre os pilotos da esquadra de Andrea Stella pode ajudar Verstappen a conquistar o prêmio individual. Vice-líder, Norris não soube aproveitar a força do MCL38 e os problemas do RB20 e tirou apenas 3 pontos para o neerlandês no Azerbaijão. O australiano da garagem ao lado, por sua vez, venceu a segunda na temporada e se aproximou do #4 na classificação.

- O bom é que Piastri está muito próximo de Lando em número de pontos - afirmou o consultor.

➡️ Bortoleto impressiona em teste, e McLaren deve aceitar só dois anos de empréstimo para Sauber

No último domingo, Max reclamou muito da falta de equilíbrio do bólido taurino nas curvas de baixa velocidade, chegando a comparar o carro a um “kart”, já que estava “difícil de guiar” e “quicando para todos os lados”. Marko admitiu que a Red Bull tem muito trabalho a fazer no restante do certame.

- O Mundial de Pilotos? Precisamos encontrar velocidade e o carro precisa ser mais fácil de administrar em termos de acerto. Mas estamos confiantes, pelo que vimos em Baku, que podemos fazer isso e que podemos vencer o Mundial de Pilotos com a nossa própria força - finalizou.

A Fórmula 1 volta de 20 a 22 de setembro em Singapura, 18ª etapa da temporada 2024, nas ruas de Marina Bay.