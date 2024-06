Red Bull cutuca Mercedes e diz que venceu ‘mesmo um passo atrás’ com atualizações

Christian Horner, chefe da Red Bull Racing (Foto: Chris Graythen / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 10/06/2024 - 13:25 • Montreal (CAN)

Christian Horner, chefe da Red Bull, não deixou a fala de James Allison, diretor-técnico da Mercedes, passar despercebida e retrucou o engenheiro após a vitória no GP do Canadá, que aconteceu no domingo (9). Depois de Allison dizer que a equipe dos energéticos regrediu com suas atualizações, o dirigente fez questão de dizer publicamente que consegue vencer mesmo estando “um passo atrás”.

— Mesmo com atualizações que nos colocaram um passo atrás, conseguimos superar o desenvolvimento deles. Então foi muito gratificante vencer essa corrida — disse Horner.

A Red Bull enfrentou dificuldades nas últimas etapas da Fórmula 1 e além de perder os GPs de Miami e Mônaco, quase viu Lando Norris ficar com a vitória no GP da Emília-Romanha. A sequência de resultados foi suficiente para Allison dizer que as atualizações dos austríacos “foram um passo atrás”.

No entanto, após a vitória de Max Verstappen no GP do Canadá, o chefe da Red Bull fez questão de cutucar sua grande rival e afirmou que, ainda que a equipe esteja regredindo, ela tem um equipamento que é melhor do que as atualizações que a Mercedes leva para o W15.

(Foto: Geoff Robins / AFP)

— Acho que o carro deles sempre teve um bom desempenho em circuitos ‘verdes’. Considerando o recapeamento e que aqui não tem muitas curvas rápidas, talvez isso tenha melhorado o seu ponto forte. Veremos nas próximas duas ou três corridas se eles recuperaram terreno ou foi apenas uma melhora situacional — finalizou o chefe da Red Bull.

A Fórmula 1 volta entre os dias 21 e 23 de junho, em Barcelona, com o GP da Espanha, décima etapa da temporada 2024.