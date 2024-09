Red Bull aponta Piastri como ‘dor de cabeça’ para McLaren na F1

Piastri e Verstappen no Grande Prêmio do Azerbaijão (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 17/09/2024 - 15:05 • Rio de Janeiro (RJ)

O GP do Azerbaijão foi marcado pela segunda vitória de Oscar Piastri na Fórmula 1. Depois de triunfar na Hungria, o australiano repetiu a dose nas ruas de Baku e ajudou a McLaren a assumir a liderança do Mundial de Construtores. Mais do que isso, o jovem piloto foi mais veloz e consistente que o companheiro Lando Norris ao longo de todo o fim de semana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Norris, porém, segue como o rival mais próximo de Max Verstappen na briga pelo título da temporada 2024, com 59 pontos de diferença. Após a etapa do Azerbaijão, porém, a Red Bull decidiu cutucar a McLaren e deixou bem claro que Piastri pode ser uma grande dor de cabeça para o futuro.

➡️ F1: pai de Pérez sofre pré-infarto e é internado após acidente do filho no GP do Azerbaijão

Ainda em Baku, Christian Horner, chefe da Red Bull, apostou no ataque psicológico contra a rival, principalmente após o bom desempenho de Piastri em relação a Norris nas últimas duas etapas do campeonato, na Itália e no Azerbaijão.

“Acho que o Piastri está causando problemas porque está vencendo corridas e fazendo um grande trabalho. É como quando o Daniel Ricciardo chegou aqui [em 2014]. Ele claramente deveria ser o número dois do Sebastian Vettel, mas venceu três corridas naquele ano, contra nenhum do Sebastian. Algumas vezes, isso te dá uma dor de cabeça”, afirmou Horner.

“Eles certamente deixaram Oscar claro sobre as expectativas, como a Mercedes fez com o George (Russell) ou a Ferrari com o Carlos (Sainz) de serem os apoios. Obviamente que quando o segundo piloto começa a performar melhor que o primeiro, você tem uma grande enxaqueca”, seguiu.

(Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

“Ter dois bons pilotos é um problema para cuidar, mas um bom problema. É difícil, pois a equipe se divide e as regras ficam mais complicadas. Todo Mundo provavelmente sabe que é o primeiro e o segundo, mas se você não deixar para os pilotos, acaba ficando confuso”, finalizou o dirigente.

A Fórmula 1 volta de 20 a 22 de setembro em Singapura, 18ª etapa da temporada, nas ruas de Marina Bay.