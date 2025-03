A skatista maranhense Rayssa Leal avançou para a final do Circuito Internacional de Skate (STU) em Porto Alegre, apesar de uma queda durante o aquecimento, na tarde deste sábado (22). A queda fez com que a "Fadinha" sentisse dores durante o dia, mas não a impediu de alcançar a nota de 70.71. A final ocorrerá no Skate Park da Orla do Guaíba neste domingo (23).

A atleta optou pelo Brasil para começar seu ano competitivo de 2025, destacando-se com a segunda maior nota do dia em sua primeira tentativa. Apesar de uma abordagem mais cautelosa nas voltas seguintes, sua performance garantiu um lugar entre as finalistas. A competição também contou com a classificação de Aoi Uemura, do Japão, com 41.66, e demonstrou um espírito de camaradagem entre as competidoras.

Lanternas para a Fadinha brilhar

Rayssa Leal foi a última do Street a entrar na pista, a quarta skatista da terceira bateria. Até ali, a maior nota da semifinal era da espanhola Daniela Terol (72,18). Na sua primeira volta de 45 segundos, mais a Bomb Trick, Rayssa já arrancou dos juízes um 70,71. Mas ela queria mais. Não veio na segunda tentativa, mas faltava a saideira. Foi quando ela fez sinal de que a luz natural já não era a ideal. Foi quando a torcida gaúcha deu seu show à parte.

Todos nas arquibancadas acenderam a lanterna de seus celulares, na tentativa de ajudar a tricampeã mundial a realizar sua última volta e tentar a maior nota do dia. Após esperar por longos dez minutos a iluminação pública dar as caras, o que não aconteceu, ela resolveu ir para a pista assim mesmo. Mas de uma forma diferente e bem relaxada, como se apenas estivesse treinando em alguns poucos obstáculos. Enquanto todos aplaudiam sua decisão, as demais skatistas invadiram a pista para abraçá-la.

Rayssa Leal escolhe as competições da temporada

Leal, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, campeã mundial de skate street na Itália e tricampeã da Liga Mundial de Skate Street no Brasil, busca agora selecionar suas competições para preservar sua saúde e focar em eventos significativos para sua carreira.

Além dela, Gabriela Mazetto, Kemily Suiara, Maria Lucia e a espanhola Daniela Terol, que liderou com 72.18, também se classificaram para a final do STU de Porto Alegre. O evento, que se estabeleceu como um dos principais circuitos de skate do Brasil, agora atrai 35 competidores de 18 países, além dos brasileiros.