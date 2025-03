Rayssa Leal estará presente em icônico game de skate; confira

Rayssa Leal será um personagem jogável do game "Tony Hawk's Pro Skater 3+4", uma das franquias de videogame mais icônicas do século. Com o nome de um dos maiores skatistas da história, que tem relação especial com a brasileira. O jogo será lançado no dia 11 julho de 2025.

O trailer do novo game foi publicado nesta terça-feira (4), nas redes sociais de Tony Hawk e do próprio jogo. O skatista já havia dando sinais de que uma novidade estaria vindo e, após quatro anos, os fãs de skate tem um novo game para se divertir.

No trailer, foram mostrados um parque de skate no Brasil e a medalhista olímpica e tricampeã mundial Rayssa Leal.

Veja o trailer e imagens:

Rayssa Leal no jogo "Tony Hawk's Pro Skater 3+4" (Foto: Reprodução)

Pista brasileira no jogo "Tony Hawk's Pro Skater 3+4" (Foto: Reprodução)

A relação entre Rayssa Leal e Tony Hawk

Em 2015, Tony Hawk compartilhou um vídeo da brasileira vestida de fada fazendo manobras com o skate. Após o video viralizar, Rayssa Leal começou a participar de torneios profissionais e, logo depois, se tornar uma das maiores estrelas do esporte, com três títulos da SLS e duas medalhas olímpicas.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, Rayssa, publicou uma foto ao lado de Tony Hawk. Ela relembrou o início e como o atleta a apoiou.

- Há 6 anos ele me apresentava para o mundo do skate compartilhando meu vídeo vestida de fadinha, hoje me filmou nas olimpíadas. Isso tudo é muito incrível, estou vivendo um sonho - publicou Rayssa no Instagram.