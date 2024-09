Rayssa Leal e Pâmela Rosa avançam à semifinal do Mundial de Skate em Roma

Rayssa Leal em ação no Mundial de Roma, na Itália (Foto: Divulgação / World Skate)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 12:04 • Roma (ITA)

As brasileiras Rayssa Leal e Pâmela Rosa avançaram à semifinal do Campeonato Mundial de Skate Street feminino, em Roma, na Itália, nesta quinta-feira (12). Por outro lado, as compatriotas Maria Lúcia Campos e Daniela Vitória foram eliminadas.

Devido ao terceiro lugar nas Olimpíadas de Paris, Rayssa Leal entrou diretamente nas quartas de final. Cada atleta fez duas voltas no circuito, com apenas a melhor valendo para a classificação. A "Fadinha" iniciou com um ótimo 72.97 e melhorou a marca para 74,74 na tentativa seguinte. A brasileira ficou atrás apenas da vice-campeã olímpica Liz Akama (75.61).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pâmela Rosa conseguiu um 62.22 na primeira volta, suficiente para garantir a vaga. Na sequência, tirou apenas 36.91, mantendo a primeira nota.

Campeão olímpico no street feminino em Tóquio e Paris, o Japão continua demonstrando sua força. Das 16 skatistas classificadas em Roma, oito são japonesas.

➡️ COB Expo 2024 celebrará as Olimpíadas de Paris com presença de medalhistas

A semifinal terá início nesta sexta-feira, (13), a partir das 7h35 (de Brasília).