Ramon Dino se junta com Flex Lewis em Las Vegas para se preparar para o Mr. Olympia

Ramon Dino e Flex Lewis (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A expectativa para o Mr. Olympia, maior competição de fisiculturismo do mundo, cresce com a proximidade do evento. Especialmente para os fãs brasileiros que têm em Ramon Dino, um dos favoritos ao título. Se conquistar a premiação, ele será o primeiro brasileiro a vencer o torneio, dominado por atletas americanos nos últimos anos.

Para aprimorar sua preparação, Dino foi até Las Vegas, nos Estados Unidos, para treinar ao lado da lenda Flex Lewis, sete vezes campeão do Mr. Olympia. O galês está sendo como um mentor para Ramon.

A temporada de treinos intensivos entre dois gigantes do fisiculturismo é uma oportunidade única para Dino intensificar ainda mais a sua performance. A parte principal da participação de Flex é na mentalidade de campeão que o brasileiro deseja desenvolver. Para a parte de treinamento, Ramon já é muito bem acompanhado por Filipe Faixa Preta, que também já treinou Eduardo Correa. O treinador acompanhou Dino nos EUA e trabalhou em conjunto com Lewis.

– Treinar com o Flex está sendo uma experiência incrível e transformadora. Ele é uma lenda viva e cada momento ao seu lado tem sido repleto de insights preciosos e enriquecedores. Estou confiante de que esses aprendizados serão fundamentais para meu desempenho na competição — contou Ramon Dino.

Comprometida a ajudar a trazer o título para o Brasil pela primeira vez, a Max Titanium, empresa de suplementação que apoia o melhor Classic Phisyque do país, viabilizou a temporada de treinamento de Dino nos EUA.

— A prioridade da Max é desenvolver o talento brasileiro no fisiculturismo. Viabilizar a preparação do Ramon Dino ao lado de uma referência como Flex Lewis é parte do nosso esforço para trazer o título do Mr. Olympia para o Brasil. Acreditamos no potencial dos nossos atletas e estamos investindo para que eles alcancem o topo — afirmou Lucas Bueno, um dos diretores da empresa.