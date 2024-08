Rafaela Silva detona Vila Olímpica de Paris 2024: ‘Muita gente passou mal de calor’

Rafaela Silva ao vencer o bronze por equipes nas Olimpíadas (Foto: Jack GUEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 14:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Rafaela Silva, bronze por equipes nas Olimpíadas, teceu críticas à Vila Olímpica de Paris 2024. A judoca, em entrevista ao “Charla Podcast”, detonou as estruturas na capital francesa e citou diversos problemas nos quartos, transportes e comida. A declaração foi feita na sexta-feira (16).

— A minha participação olímpica anterior foi na Rio-2016 e não tem como comparar as estruturas com as de Paris-2024. Começando que no Brasil a comida era muito melhor. Também tínhamos um apartamento completo com sala, televisão e sofá. Assim, mesmo dividindo o quarto com outras pessoas ficava confortável para todos. Já na França era um quarto minúsculo que mal cabia as malas — disse.

Rafaela Silva no golden score do judô nas Olimpíadas (Foto: Jack GUEZ / AFP)

A judoca também reclamou sobre a limpeza do prédio e más condições do transporte. Rafaela disse que por nove dias nas Olimpíadas, viu o serviço de limpeza apenas duas vezes.

— Eu fiquei na Vila Olímpica por nove dias e vi o serviço de limpeza apenas duas vezes. Os transportes também não foram adequados pois os ônibus não tinham ar-condicionado e não havia possibilidade de abrir as janelas. Estávamos em pleno verão na França. Para piorar, os motoristas também erraram de caminho diversas vezes e muita gente passou mal de calor. No Rio não tivemos nenhum desses problemas — finalizou Rafaela.

Rafaela Silva levou o bronze por equipes nas Olimpíadas e foi essencial para a conquista. A judoca brilhou no Golden score e garantiu a sonhada medalha para o Brasil.