– O momento da carreira é um pouco de despedida, pensando em Olimpíadas, eu acho que provavelmente será minha última. No ano anterior (aos Jogos), conseguir uma medalha no Mundial, com a idade e experiência que estou e com o nível que estava, foi um feito incrível. Isso demonstra que ainda tenho chances de brigar por uma medalha olímpica, de chegar com reais chances – falou.