Rafael Matos e Marcelo Melo vencem na estreia em Wimbledon

Rafael Matos e Melo (Foto: BOSS Open)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 03/07/2024 - 17:24 • Londres (ING)

Marcelo Melo e Rafael Matos estrearam com vitória nesta quarta-feira em Wimbledon, o torneio mais tradicional do tênis, jogado na grama. O mineiro e o gaúcho avançaram para a segunda rodada derrotando os convidados britânicos Jacob Fearnley e Jack Pinnington Jones por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7-5), em 1h42.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partida foi equilibrada, com os ingleses fazendo jogo duro e conseguiram forçar um tie break no último set. Mas com mais erros não forçados e com baixa conversão de pontos em devolução, Rafael Matos e Marcelo Matos se sobressaíram e venceram a partida.

➡️ Bia Haddad dribla a chuva e vai à 2ª rodada de Wimbledon

Estes são os números do confronto entre Matos e Melo contra Fearnley e Pinnington Jones (Foto: Sofascore)

➡️Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Os próximos adversários da dupla brasileira no Grand Slam, em Londres, na Inglaterra, sairão da partida entre o colombiano Nicolas Barrientos e o português Francisco Cabral diante dos cabeças de chave 10, o croata Ivan Dodig e o norte-americano Austin Krajicek.

Nas duplas femininas, Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs tiveram jogo adiado por conta da chuva que caiu nas primeiras horas e atrasou toda a programação. Elas enfrentam a dupla da britânica Olivia Nicholls e da tcheca Tereza Mihalikova com data e horário a confirmar.