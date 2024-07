Bia Haddad dribla a chuva e vai à 2ª rodada de Wimbledon

Bia Haddad em Wimbledon (Foto: AELTC)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 03/07/2024 - 11:48 • Londres (Inglaterra)

Depois de ter jogo adiado na terça-feira (2) e atrasado em mais de duas horas nesta quarta-feira (3), Bia Haddad Maia estreou com vitória no torneio de Wimbledon. A brasileira passou pela polonesa Magdalena Frech, 58ª colocada do mundo, no torneio de maior prestígio do tênis, realizado em Londres.

A partida terminou em 2 sets a 0 com parciais de 7/5 6/3, para Bia, após 1h50min de duração na quadra 14 do All England Club.

Bia volta a vencer em um Grand Slam após perder na estreia em Roland Garros onde defendia uma semifinal. Na grama sagrada britânica, a tenista tem a missão de repetir as oitavas de final do ano passado em que teve seu melhor desempenho.

Ela começou a partida com empate em a 1 a 1 em oito minutos de duelo - que foi logo interrompido novamente pelo mau tempo. Na volta, a brasileira conseguiu a quebra, sacou para o set, mas foi quebrada. No entanto, voltou a quebrar e fechou por 7/5.

Na segunda etapa o jogo foi parelho, Bia salvou várias chances de quebra, um 0/40 e um 15/40 no começ. Na sequência, conseguiu romper a adversária, abriu 5 a 3, teve dois match-points na devolução e fechou na terceira chance a seguir.

A brasileira, que vem em uma temporada irregular, agora com 17 vitórias em 34 partidas, buscará vaga na terceira rodada contra a colombiana Camila Osorio, 84ª colocada. As duas jogaram uma vez no ano passado em Roma, na Itália, com vitória da brasileira no saibro com um duplo 6/3.

