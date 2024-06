Quem é Zaccharie Risacher, primeira escolha do Draft da NBA de 2024?

Escolha de Risacher na primeira posição do draft foi surpreendente (Foto: Mike Lawrence / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 14:17 • Rio de Janeiro (RJ)

O francês Zaccharie Risacher, de 19 anos, foi selecionado pelo Atlanta Hawks como primeira escolha do Draft da NBA de 2024, realizado na noite desta quarta-feira (26). Com isso, a França teve o #1 do evento pelo segundo ano consecutivo - no ano passado, o San Antonio Spurs escolheu Victor Wembanyama.

Risacher joga profissionalmente desde 2021 e, apesar de tão novo, chega à NBA com experiência na Liga Francesa. O ala de 2,06m defendeu o ASVEL até a última temporada, quando foi emprestado ao JL Bourg para a disputa da EuroCup. O atleta foi escolhido melhor jovem jogador nas duas competições.

Zaccharie Risacher é considerado ótimo defensor, se destacando nos roubos de bola e rebotes. O francês também é bom arremessador de três pontos. No entanto, tem aproveitamento ruim na linha de lance livre. Na última temporada da Liga Francesa, ele teve médias de 10.1 pontos e 3.8 rebotes.

Risacher não era cotado para ser a primeira escolha do draft. De acordo com as previsões, o também francês Alex Sarr seria o provável selecionado. Segundo rumores, no entanto, o atleta não queria assinar com o Atlanta Hawks e até recusou participar de treinamentos. Sarr acabou sendo escolhido pelo Washington Wizards logo na sequência.