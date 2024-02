Quem assistiu à vitória do Brasil por 6 a 4 contra a Itália na decisão da Copa do Mundo de Futebol de Areia, certamente ficou impressionado com o talento de Rodrigo Soares. O atacante anotou três gols e foi o grande destaque da final. No entanto, o desempenho não surpreende, uma vez que o brasileiro chegou ao torneio como atual melhor do mundo. Aos 30 anos, ele chegou ao seu segundo título mundial.