Quando começa a temporada da NBA?

Publicada em 23/06/2024

O que pode ser mais empolgante do que ver a celebração de uma vitória impressionante? Para os fãs do Boston Celtics, pouco se compara. A equipe recentemente gravou seu nome na história ao ganhar seu 18º título da NBA, o maior número de campeonatos na liga. A vitória no Jogo 5 das finais de 2023–24 não apenas propôs uma celebração, mas também um momento de transição e expectativa.

Agora, no entanto, os adeptos do basquete enfrentam um período sem jogos, à espera da nova temporada. Mas não tudo é uma espera silenciosa. Os organizadores da NBA têm novidades à vista, incluindo a Liga de Verão e as tão esperadas Olimpíadas de Paris de 2024. Estes eventos prometem manter o entusiasmo dos fãs nos próximos meses.

Liga de Verão da NBA: Aquecimento para Novos Talentos

Antes das Olimpíadas, a NBA organiza a sua própria Liga de Verão, prevista para começar em 12 de julho e se estender até o dia 22. Este evento é uma chance de ouro para jovens atletas mostrarem seu potencial, e para os fãs, uma oportunidade de verem em primeira mão os futuros astros da liga.

Com o início marcado para apenas quatro dias após o término da Liga de Verão, as Olimpíadas de Paris estão gerando grandes expectativas. Temos uma formação estelar que inclui nomes como LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, todos prontos para brilhar pela equipe dos EUA, afirmando uma promessa de jogos eletrizantes no evento que sempre está entre os mais destacados dos Jogos.

Previsões para a Temporada NBA 2024-25

Enquanto os jogos olímpicos prometem emocionar, a nova temporada da NBA não fica atrás em termos de expectativa. Agendada para começar em outubro de 2024, esta temporada é aguardada ansiosamente por fãs que estão curiosos para ver como os times se reestruturam e se enfrentam após o hiato. Além disso, o planejamento de um torneio durante a temporada, agora chamado de Copa NBA, adiciona uma camada extra de emoção e competição.

Embora as datas exatas ainda não tenham sido divulgadas, espera-se que a lista de jogos seja anunciada em meados de agosto, provavelmente entre os dias 16 e 18. Este período sem jogos pode parecer longo, mas com todas as novidades programadas, certamente vale a pena esperar.

Início da Liga de Verão da NBA: 12 de julho de 2024

Final da Liga de Verão da NBA: 22 de julho de 2024

Início das Olimpíadas de Paris: 26 de julho de 2024

Início da temporada 2024-25 da NBA: outubro de 2024

Entre as finais já concluídas, o início da Liga de Verão e as Olimpíadas de Paris, o período que se aproxima será sem dúvida repleto de basquete de alta qualidade e muita empolgação para os admiradores do esporte.