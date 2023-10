Ele detalhou o processo, começando com uma fase de hiper-hidratação, onde se ingere uma grande quantidade de água ao longo da semana. Nos últimos dias, a água é retirada do corpo. Ele ressaltou que nosso organismo é composto por aproximadamente 70% de água, e ao consumir grandes quantidades, esse percentual aumenta. Próximo ao dia da luta, a água é retirada do corpo usando saunas, roupas térmicas para pular corda e outras técnicas, e então o corpo volta ao nível normal de hidratação.